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В Москве образовались 8-балльные пробки

Движение затруднено практически на всех крупных магистралях столицы

Уровень транспортной загруженности на дорогах Москвы вечером 28 ноября достиг 8 баллов. Соответствующая информация приводится на портале «Яндекс.Пробки».

Сейчас движение затруднено практически на всех крупных магистралях столицы. На внутренней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе наблюдается самая длинная пробка за всю неделю — ее длина составляет 12,2 км.

«Необычно сложная пробка также зафиксирована на внутренней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до Ярославского шоссе. В пробке длиной 9,3 км можно потерять 1 час 29 минут, что на 1 час 2 минуты больше обычного», — отмечается на портале.

Днем ранее Центр организации дорожного движения Москвы предупредил автовладельцев, что ухудшение погодных условий может привести к осложнению дорожной ситуации в ночь на 29 ноября.

По данным Гидрометцентра РФ, ночью температура в столице снизится до минус 11 градусов. Синоптики также предупреждают о сильной гололедице.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Москве образовались 8-балльные пробки

Движение затруднено практически на всех крупных магистралях столицы

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