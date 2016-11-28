Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Гендиректора «СПТБ Звездочка» арестовали по делу о крупной растрате

Константина Хрюкина подозревают в хищении чужого имущества на сумму более 60 млн рублей

Генерального директора ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» Константина Хрюкина арестовали в Мурманской области по делу о растрате более чем на 60 млн рублей.

«Константин Хрюкин, являясь генеральным директором ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка», в течение 2016 года совершил растрату, то есть хищение чужого имущества с исполнением своего служебного положения, в сумме более 60 млн рублей», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отметили в СКР, дело о растрате в особо крупном размере возбудили по материалам ФСБ России и Объединенной судостроительной корпорации.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Гендиректора «СПТБ Звездочка» арестовали по делу о крупной растрате

Константина Хрюкина подозревают в хищении чужого имущества на сумму более 60 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке