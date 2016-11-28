Гендиректора «СПТБ Звездочка» арестовали по делу о крупной растрате

Генерального директора ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» Константина Хрюкина арестовали в Мурманской области по делу о растрате более чем на 60 млн рублей.

«Константин Хрюкин, являясь генеральным директором ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка», в течение 2016 года совершил растрату, то есть хищение чужого имущества с исполнением своего служебного положения, в сумме более 60 млн рублей», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Как отметили в СКР, дело о растрате в особо крупном размере возбудили по материалам ФСБ России и Объединенной судостроительной корпорации.