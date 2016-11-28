Послание президента вошло в финальную стадию

Президент Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором обсудил ситуацию в сирийском Алеппо, работу российских средств массовой информации за рубежом, а также подготовку к ежегодному посланию Федеральному собранию, которое намечено на 1 декабря.

Послания палатам парламента

Ранее российский лидер дважды обсуждал с членами правительства реализацию поручений, данных по итогам посланий президента в прошлые годы. На одной из встреч говорили о социальных проблемах, на другой — о поддержке предпринимателей и мерах по улучшению инвестиционного климата. Выступая осенью на съезде «Деловой России» и на открытии форума активных граждан «Сообщество», президент обещал при подготовке послания обязательно учесть интересы бизнеса и гражданского сектора.

В экспертной среде активную подготовку программного документа объясняют стремлением главы государства обозначить важные пути развития страны.

— Президент придает большое политическое значение предстоящему посланию. Поэтому к его подготовке привлечено значительное число интеллектуальных ресурсов. Практика исполнения правительством майских указов, на мой взгляд, главу государства не устраивает, — считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. — В этом году было решено привлечь к написанию документа значительное количество гражданских институтов, чтобы они чувствовали сопричастность и ответственность, когда по итогам послания будет опубликован набор поручений президента.

Сирия и работа российских СМИ за рубежом

Другая тема заседания Совбеза — конфликт в Сирии. По данным пресс-службы президента, ситуация в этой стране обсуждалась в контексте продвижения сирийской правительственной армии в восточном Алеппо и освобождения значительной части города от террористов.



Также обсуждалась работа российских СМИ за рубежом. Ранее, комментируя резолюцию Европарламента о противодействии российским СМИ, Владимир Путин отметил, что такое поведение европейских депутатов говорит о деградации представлений о демократии в западном обществе и одновременно подтверждает эффективность информационной работы российских журналистов, вызвавших такую эмоциональную реакцию в Европе. Вместе с тем президент выразил надежду, что ограничений против российских СМИ всё же не будет.

Слово и дело

Президент также подписал несколько указов, освобождающих от должностей чиновников, которые стали членами-корреспондентами и академиками РАН. В прошлую среду на заседании совета по науке и образованию Владимир Путин напомнил о своей рекомендации не совмещать госслужбу и научную работу. Президент пригрозил уволить чиновников, если просьба будет проигнорирована.



Согласно решению главы государства, от должности освобождены генерал-лейтенант Василий Христофоров, начальник Управления регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Константин Котенко, заместитель управляющего делами президента, начальник Главного медицинского управления Управления делами президента РФ, Александр Фисун, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ, и Александр Савенков, замминистра внутренних дел РФ, начальник Следственного департамента МВД РФ.