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В Приморье за любителями зимней рыбалки будут следить беспилотники

В ближайшее время семь беспилотных аппаратов поступят на вооружение МЧС Приморского края

За любителями зимней рыбалки в Приморском крае будут следить беспилотники МЧС. В ближайшее время семь квадрокоптеров поступят на вооружение в региональный центр Государственной инспекции по маломерным судам.

Квадрокоптеры выбрали из-за того, что они смогут увеличить радиус поиска пропавших рыбаков. Также с помощью беспилотных аппаратов будут обследовать места массового скопления людей на льду и отслеживать их перемещение.

Для помощи пострадавшим рыбакам в распоряжении приморских спасателей есть суда на воздушной подушке, снегоходы и вертолет Ми-8, сообщает РИА PrimaMedia. Отмечается, что выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Приморье за любителями зимней рыбалки будут следить беспилотники

В ближайшее время семь беспилотных аппаратов поступят на вооружение МЧС Приморского края

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