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Обама уговорил Клинтон признать поражение до объявления итогов выборов

Об этом сообщается в книге о поражении кандидата от Демократической партии на выборах в США 2016 года

Президент США Барак Обама уговорил кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон признать свое поражение еще в ночь выборов.

Как передает издание Hill со ссылкой на данные еще неопубликованной книги о поражении Хиллари Клинтон на президентских выборов, экс-госсекретарю в ту ночь позвонил действующий американский лидер Барак Обама.

«Вам необходимо признать поражение», — сообщил президент США еще до объявления результатов голосования в ключевых штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Обама уговорил Клинтон признать поражение до объявления итогов выборов

Об этом сообщается в книге о поражении кандидата от Демократической партии на выборах в США 2016 года

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