Обама уговорил Клинтон признать поражение до объявления итогов выборов

Президент США Барак Обама уговорил кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон признать свое поражение еще в ночь выборов.

Как передает издание Hill со ссылкой на данные еще неопубликованной книги о поражении Хиллари Клинтон на президентских выборов, экс-госсекретарю в ту ночь позвонил действующий американский лидер Барак Обама.

«Вам необходимо признать поражение», — сообщил президент США еще до объявления результатов голосования в ключевых штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.