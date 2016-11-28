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Налоговый инспектор из Бурятии попался на вымогательстве 1 млн рублей

Налоговик требовал деньги у местного предпринимателя за сокрытие выявленных нарушений

Налоговый инспектор из Бурятии подозревается в вымогательстве 1 млн рублей и получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, весной 2016 года сотрудник налоговой службы получил задание провести инспекцию одной из местных транспортных компаний. Во время проверки налоговик потребовал от директора организации взятку в размере 1 млн рублей, сообщает ИА UlanMedia.

Налоговый инспектор угрожал предпринимателю, что привлечет его к ответственности и наложит штраф на 1,5 млн рублей за якобы выявленные нарушения в отчетности. Директор транспортной организации обратился в правоохранительные органы.

Предприниматель 25 ноября встретился с подозреваемым и под контролем правоохранителей передал ему 230 тыс. рублей. После чего налоговик был сразу задержан. В настоящее время он заключен под стражу.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Налоговый инспектор из Бурятии попался на вымогательстве 1 млн рублей

Налоговик требовал деньги у местного предпринимателя за сокрытие выявленных нарушений

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