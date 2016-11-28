Депутат Госдумы от ЕР Скоробогатько досрочно сложил полномочия

Депутат Госдумы РФ из фракции «Единая Россия» Александр Скоробогатько подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте нижней палаты парламента.

Соответствующее заявление было поддержано комитетом нижней палаты парламента по регламенту.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Скоробогатько Александра... 21 ноября 2016 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — указано тексте документа.

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Госдума может принять в эту пятницу, 2 декабря.

Александр Скоробогатько занимал 40-е место в рейтинге богатейших россиян. Его состояние оценивается в $2,3 млрд.