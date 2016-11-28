Янукович попросил прощения у семей погибших на майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович извинился перед семьями погибших на майдане.

«Я особенно хочу обратиться к пострадавшим или тем, кто представляет их интересы сейчас в зале. Я хочу перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал всё для того, чтобы этой трагедии не было», — сказал Януковича в ходе допроса по видеосвязи. Его слова передает RT.

Также экс-президент Украины заявил, что всё еще несет ответственность перед украинским народом.

Так он ответил на вопрос о том, до какой даты он считал себя президентом Украины.

«Это сложный вопрос. На сегодняшний день я лично не снял с себя этой ответственности и несу ее перед украинским народом», — сказал Янукович.

Напомним, бывший президент Украины дистанционно присутствует на заседании Святошинского райсуда Киева в качестве свидетеля защиты на процессе против бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых власти республики считают виновными в расстрелах людей в центре Киева во время событий евромайдана.