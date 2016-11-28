Для оснащения видеокамерами школ Нижнего Тагила необходимо 30 млн

Для полного обеспечения видеонаблюдения школ Нижнего Тагила необходимо 30 млн рублей. В настоящий момент видеокамеры установлены в 80% образовательных учреждений города.

Однако распределение систем видеонаблюдения в нижнетагильских школах и детсадах неравномерное. Некоторые оснащены полностью, в других вовсе отсутствуют. По словам начальника управления образования администрации Нижнего Тагила Игоря Юрлова, это связано и с тем, что требования к нормам безопасности постоянно меняются.



«Нужно учитывать, что в настоящее время действуют иные требования к организации систем видеонаблюдения. Если пять лет назад использовались аналоговые камеры, то сейчас нужны только цифровые и широкоформатные камеры. Требования постоянно меняются. Устанавливая сейчас видеокамеры, мы не знаем, что будет через пять лет», — рассказал TagilCity.ru Игорь Юрлов.

Игорь Юрлов отметил, что системы видеонаблюдения в школах, помимо прочего, позволяют бороться с курением среди учеников на территории и в помещениях школы.



Напомним, наличие видеонаблюдения в образовательных учреждениях является одним из основных требований к инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. За оснащением видеокамерами следят МВД и прокуратура.

