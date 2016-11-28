Полиция ликвидировала напавшего на университет Огайо

Полиции американского штата Огайо удалось ликвидировать подозреваемого в нападении на университет. В полиции сообщили, что злоумышленник, предположительно, был вооружен ножом.

Тревога на территории университета отменена, указано в сообщении местных правоохранительных органов в Twitter.



«Команда на укрытие снята, место [инцидента] безопасно», — сообщили в полиции. По распоряжению правоохранительных органов, занятия в учебном заведении будут в понедельник отменены.

UPDATE 1/2 : Shelter in Place lifted. Scene is now secure. ALL classes are canceled on Columbus campus for the remainder of the day. — OSU Police (@OSUPOLICE) 28 ноября 2016 г.

В результате инцидента со стрельбой в университете восемь человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, один из них находится в критическом состоянии.

Мотивы нападавшего неизвестны. Отмечается, что выстрелы, о которых ранее сообщали очевидцы, могли быть произведены сотрудником полиции, который пытался обезвредить нападавшего.