Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Полиция ликвидировала напавшего на университет Огайо

По сообщениям правоохранительных органов, сейчас находиться на территории учебного заведения безопасно

Полиции американского штата Огайо удалось ликвидировать подозреваемого в нападении на университет. В полиции сообщили, что злоумышленник, предположительно, был вооружен ножом.

Тревога на территории университета отменена, указано в сообщении местных правоохранительных органов в Twitter.

«Команда на укрытие снята, место [инцидента] безопасно», — сообщили в полиции. По распоряжению правоохранительных органов, занятия в учебном заведении будут в понедельник отменены.

В результате инцидента со стрельбой в университете восемь человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, один из них находится в критическом состоянии.

Мотивы нападавшего неизвестны. Отмечается, что выстрелы, о которых ранее сообщали очевидцы, могли быть произведены сотрудником полиции, который пытался обезвредить нападавшего.

Читайте также:

Неизвестный угрожал взорвать бар в Петербурге

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Полиция ликвидировала напавшего на университет Огайо

По сообщениям правоохранительных органов, сейчас находиться на территории учебного заведения безопасно

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке