Оренбургская область получит 14 новых автомобилей скорой помощи. Распоряжение о дополнительном выделении средств на закупку машин для регионов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Согласно документу, всего российские регионы получат 477 машин. На эти цели федеральное правительство направило дополнительно 1 млрд рублей.



В середине сентября в рамках федеральной программы оренбургские медики уже получили 29 автомобилей скорой помощи. Новый транспорт оснащен автономным отоплением салона, кондиционером и столом с умывальником. Также машины имеют необходимое для перемещения пострадавших оборудование, гарантирующее их надежную фиксацию во время движения. Во всех автомобилях можно дополнительно установить систему ГЛОНАСС, сообщает РИА «Оренбуржье».