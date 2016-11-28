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Оренбургская область получит 14 новых автомобилей скорой помощи

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении 1 млрд рублей на закупку машин

Оренбургская область получит 14 новых автомобилей скорой помощи. Распоряжение о дополнительном выделении средств на закупку машин для регионов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, всего российские регионы получат 477 машин. На эти цели федеральное правительство направило дополнительно 1 млрд рублей.

В середине сентября в рамках федеральной программы оренбургские медики уже получили 29 автомобилей скорой помощи. Новый транспорт оснащен автономным отоплением салона, кондиционером и столом с умывальником. Также машины имеют необходимое для перемещения пострадавших оборудование, гарантирующее их надежную фиксацию во время движения. Во всех автомобилях можно дополнительно установить систему ГЛОНАСС, сообщает РИА «Оренбуржье».

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Оренбургская область получит 14 новых автомобилей скорой помощи

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении 1 млрд рублей на закупку машин

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