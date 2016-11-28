В Москве поддерживают разработку новых соглашений по ядерному оружию

Москва готова принять участие в разработке новых соглашений по контролю за ядерными вооружениями, сообщил глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Он также пояснил, что в этих вопросах российская сторона также будет учитывать собственные интересы.

«К сожалению, в наши дни тоже нельзя полностью исключать вероятность возникновения конфликта, который может эскалировать на уровень применения ядерного оружия», — пояснил директор департамента, отметив, что этот факт свидетельствует об актуальности новых договоренностей в этой сфере. Его слова приводит «РИА Новости».

При этом, выступая на ужине в рамках Примаковских чтений, Георгий Борисенко подчеркнул важность соблюдения принципов равноправия и неделимости безопасности.

«Россия готова участвовать в разработке таких договоренностей на основе принципов равноправия и неделимости безопасности при условии, что эти договоренности будут соответствовать национальным интересам России», — отметил представитель МИД РФ.