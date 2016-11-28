Путин и Роухани обсудили российско-иранское сотрудничество

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Хасаном Роухани. Лидеры двух стран обсудили совместные проекты в торгово-экономической сфере, координацию шагов на мировых рынках углеводородов и урегулирование сирийского кризиса.



Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президенты договорились и далее координировать шаги на мировых рынках углеводородов, в том числе в рамках энергодиалога России и Организации стран — экспортеров нефти», — отмечается в сообщении на сайте администрации президента.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и дали высокую оценку уровню российско-иранского взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Также представители двух стран уделили большое внимание актуальным вопросам российско-иранского сотрудничества.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее многоплановое развитие двусторонних связей, включая поддержание позитивной динамики взаимного товарооборота, который за девять месяцев текущего года увеличился на 80%, составив $1,6 млрд», — сообщили в пресс-службе.