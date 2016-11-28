Захарова ответила на критику в адрес номера Татьяны Навки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила западные СМИ в лицемерии после того, как они подвергли критике танцевальный номер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

Напомним, скандал произошел вокруг трансляции ледового шоу по «Первому каналу», одним из номеров которого было выступление Татьяны Навки и артиста Андрея Бурковского. Пара вышла на лед в костюмах узников концлагерей и исполнила танец под песню из фильма «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи.

Мария Захарова отметила, что в числе СМИ, которые осудили танцевальный номер россиянки, были Haaretz, Daily Mail, Huffington Post и десятки других изданий.

«Номер им не понравился! Образ узников Освенцима, видите ли, не так воплощен на льду, как надо. Защитники толерантности? Ничего подобного! Лицемеры и лгуны. Причем трусливые лицемеры и лгуны, отрабатывающие политический заказ», — написала представитель внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что массовый снос памятников ветеранам Второй мировой войны в Европе не был подвержен подобной критике. «Вы где были?.. Вы только коньки обсуждать можете», — пожаловалась Мария Захарова.

В ряде СМИ, в том числе зарубежных, номер раскритиковали за изображение жертв нацизма в танце.