Представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби при этом выразил опасения по поводу независимости некоторых российских СМИ
Госдеп США разрешил журналистам РФ задавать вопросы на брифингах.
Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби.
«Вы можете приходить сюда и сможете делать это и впредь и задавать любые вопросы, какие хотите», — цитирует «РИА Новости» Кирби.
При этом он выразил сомнения в независимости некоторых российских СМИ.
Поводом для заявления Кирби стал вопрос о резолюции Европарламента о противодействии российским СМИ, которые якобы ведут пропаганду, направленную на развал Евросоюза.
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