Госдеп США разрешил журналистам РФ задавать вопросы на брифингах.

Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби.

«Вы можете приходить сюда и сможете делать это и впредь и задавать любые вопросы, какие хотите», — цитирует «РИА Новости» Кирби.

При этом он выразил сомнения в независимости некоторых российских СМИ.

Поводом для заявления Кирби стал вопрос о резолюции Европарламента о противодействии российским СМИ, которые якобы ведут пропаганду, направленную на развал Евросоюза.

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