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Семен Михайловский: «Русских учителей в Китае боготворят»

Глава Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина — о дружбе с Пекином, обмене студентами с Парижем и будущем Венецианской биеннале

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

1 декабря в Санкт-Петербурге начинает работу Международный культурный форум. Секцией изобразительного искусства руководит Семен Михайловский, возглавляющий Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Обозреватель «Известий» расспросил известного ученого и педагога о проблемах и перспективах международного культурного сотрудничества.

— В рамках Санкт-Петербургского культурного форума пройдет Международная ассамблея академий художеств. Кого и зарубежных участников ждете?

Будут гости из Парижа (Ecole de Beaux Arts), Берлина, Дрездена, Турина, Каррары и из нескольких городов Китая.

— Китайские художественные институции в последнее время очень активно взаимодействуют с Россией. Достаточно вспомнить недавнюю масштабную выставку Цуя Жучжо в Москве и Петербурге. С чем это связано?

— Мы действительно очень плодотворно работаем с китайскими учебными заведениями и музеями. Русскую школу там ценят, русских учителей — боготворят. Ведь когда Китай был закрытой страной и общение с иностранцами было ограничено соцлагерем, мы выполняли там просветительскую миссию. Советские педагоги учили писать и рисовать с натуры.

Традиционное китайское искусство — к примеру, техника гохуа, рисование тушью на бумаге — связано с их философией. Каллиграфией в Китае занимаются с детства. А масляная живопись была им малознакома и они хотели научиться изображать окружающий мир новым способом. Благодаря этому интересу, а также идеологической и географической близости нашей страны у нас в какой-то момент открылись хорошие перспективы. Мы пригласили на форум руководство наших партнерских академий из Пекина, Ханчжоу, Сычуаня и Гуанчжоу. К слову, академии в Ханчжоу и Гуанчжоу возглавляли наши выпускники.

— Много ли китайских студентов учится сейчас изобразительному искусству в вашем институте?

— На сегодняшний день у нас обучается более 300 иностранцев из 29 стран мира. И большинство из них — граждане КНР. После того как в Китае произошли экономические изменения, к нам устремились молодые художники из разных провинций и городов этой безмерной страны. Государство там поддерживает получение серьезного образования. А наша школа там считается лучшей, наряду с парижской Ecole de Beaux Arts.

— В программе форума заявлено подписание соглашения о сотрудничестве между двумя академиями художеств: российской и парижской. Почему вы налаживаете отношения именно с французами?

— Недавно я был в Париже и почувствовал большую заинтересованность в развитии отношений. Хотя, прямо скажем, мы разные. Сближает потрясающая история, имеющая пересечения. Мы не забываем, что величественное здание Императорской академии художеств на набережной Невы спроектировал француз Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот. Здесь он был профессором архитектуры.

Другой француз — скульптор Николя Жилле — возглавлял натурный класс. Еще один француз — Лагрене — преподавал живопись. Французские бонны образовывали «свободных от недостатков общества» академических воспитанников, учили их хорошим манерам. Россия тогда говорила по-французски. К середине XIX века эта связь истончилась, а после революции стала совсем неактуальна. И вот теперь, получается, мы восстанавливаем контакты.

— В чем плюсы этого соглашения для нас?

— Наши студенты смогут полгода проводить в Париже, а французы — в Петербурге. Еще мы договариваемся об обмене выставками. Такова суть соглашения между школами.

— Этой осенью состоялась еще одна важная акция, связанная с культурным сотрудничеством России и Франции: выставка в Париже коллекции русского искусства, подаренной Центру Жоржа Помпиду. Вы довольны этим проектом?

— Получилось впечатляющее собрание. Надо отдать должное Ольге Свибловой и Фонду Потанина, организовавшим этот проект. Непросто составлять антологию современного русского искусства на хороших и доступных вещах. Я знаю, с какими трудностями столкнулись организаторы. Но им удалось преодолеть их и получить хороший результат. 

— Санкции мешают работе с западными коллегами?

— Конечно, определенные сложности, связанные с политическим противостоянием, существуют. Но в сфере культуры и образования всегда сохраняется взаимный интерес. Французы — не единственные европейцы, с которыми мы поддерживаем партнерские связи. Мы делаем выставки в академиях Рима и Болоньи, в Равенне. Открытие выставки в Турине совпало с гастролями Театра Эйфмана. Нас тепло там встречали, оказывали знаки внимания, демонстрировали заинтересованность в культурном обмене. 

В прошлом лучших выпускников академии надолго отправляли в Италию, чтобы они изучали великое искусство старых мастеров, приобщались к ценностям европейской культуры. Художники должны много путешествовать, набираться впечатлений. Мы, конечно, не можем в полном объеме восстановить эту традицию, но ежегодно посылаем в Италию художников, скульпторов, архитекторов. В этом году там побывали студенты-архитекторы из Петербурга и Москвы. А работы одного из самых талантливых наших учеников Алексея Резвого демонстрировались в павильоне России на Венецианской биеннале.

— Недавно вы стали комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале. Как воспринимаете новую сферу деятельности?

— Для меня это большая честь и большая ответственность. У нас замечательный павильон в Джардини, с видом на лагуну. Прекрасное расположение, хорошая архитектура. Павильон спроектировал академик Алексей Щусев в русском стиле, он очень узнаваемый. В последние годы там показывали московских концептуалистов — Вадима Захарова, Андрея Монастырского, Ирину Нахову. Это признанные художники, принадлежащие определенной эпохе. Концептуализм позволял им сохранить себя и творчески развиваться. Кроме того, им симпатизировали интеллектуалы, что, согласитесь, немаловажно. Но сейчас мы должны предложить нечто новое.

— Что планируете сделать?

— Пока мы не объявляли тему выставки в национальном павильоне на 2017 год. Есть несколько предложений. Но на сегодняшний день самой привлекательной кажется идея показать несколько молодых художников. И пригласить группу кураторов, возможно, с международным участием. Ведь мы связываем большие надежды с новым поколением, стараемся их поддерживать. Пусть молодые представляют нашу страну.

Справка «Известий»

Семен Михайловский  — член-корреспондент Российской академии художеств, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Организатор и куратор ряда выставок российского искусства за рубежом. С 2016 года — комиссар российского павильона на Венецианской биеннале.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Семен Михайловский: «Русских учителей в Китае боготворят»

Семен Михайловский: «Русских учителей в Китае боготворят»Глава Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина — о дружбе с Пекином, обмене студентами с Парижем и будущем Венецианской биеннале

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