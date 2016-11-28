Стрелявший в университете Огайо оказался беженцем из Сомали

Стрельбу в университете Огайо открыл студент, который в 2007 году вместе с семьей выехал из Сомали, в качестве беженца. Молодому человеку было 18 лет.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на официального представителя правоохранительных органах.

Имя подозреваемого Абдул Разак Артан (Abdul Razaq Artan). Как отмечается, после бегства из Сомали он какое-то время жил в Пакистане, а затем перебрался в США. В 2014 году он получил постоянный вид на жительство в стране.

Мотивы стрелка пока неизвестны.

Напомним, утром 28 ноября автомобиль протаранил толпу возле студенческого городка университета штата Огайо. После этого нападавший открыл огонь. Стрелок был ликвидирован.

При нападении пострадали как минимум девять человек, один из них находится в критическом состоянии.