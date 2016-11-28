В этот список вошли 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы от Крыма
Правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. По сообщениям канадского Министерства иностранных дел, в этот список вошли 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы РФ от Крыма.
«Для сохранения необходимого давления на Россию до тех пор, пока она не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины в Регулирование специальными экономическими мерами (санкциями— ред.) были внесены поправки путем включения в него еще 15 сепаратистов, включая шестерых членов Госдумы РФ от Крыма, активы которых будут заморожены, а сделки с ними запрещены»,— приводи «РИА Новости» сообщение МИД Канады.
Согласно документу, Канада не признает выборы в Госдуму в Крыму, считает эту территорию вместе с городом Севастополь «аннексированной» и не признает ее частью России.
Отметим, что в тексте документа нет требования вернуть полуостров Украине, однако есть заявление о намерении продолжать оказывать давление на РФ, чтобы «она выполнила минские соглашения», касающиеся урегулирования конфликта на Донбассе.
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