Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Правительство Канады расширило антироссийский санкционный список

В этот список вошли 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы от Крыма

Правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. По сообщениям канадского Министерства иностранных дел, в этот список вошли 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы РФ от Крыма.

«Для сохранения необходимого давления на Россию до тех пор, пока она не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины в Регулирование специальными экономическими мерами (санкциями— ред.) были внесены поправки путем включения в него еще 15 сепаратистов, включая шестерых членов Госдумы РФ от Крыма, активы которых будут заморожены, а сделки с ними запрещены»,— приводи «РИА Новости» сообщение МИД Канады.

Согласно документу, Канада не признает выборы в Госдуму в Крыму, считает эту территорию вместе с городом Севастополь «аннексированной» и не признает ее частью России.

Отметим, что в  тексте документа нет требования вернуть полуостров Украине, однако есть заявление о намерении продолжать оказывать давление на РФ, чтобы «она выполнила минские соглашения», касающиеся урегулирования конфликта на Донбассе.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Правительство Канады расширило антироссийский санкционный список

В этот список вошли 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы от Крыма

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке