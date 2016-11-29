Регулирует потребление спиртного ген KLB
Американские ученые открыли виновника алкоголизма – ген KLB.
Об этом заявил Стивен Кливер из университета Техаса.
Найти ген помогли эксперименты на мышах.
Именно KLB определяет сколько и как часто захочется выпить его обладателю, сообщает «РИА Новости».
На поиски «алкогольного» гена ученых натолкнуло открытие в прошлом году гормона, который определяет тягу к сладкому.
Изучение гормона и привело к открытию соответствующего гена, отвечающего за тягу к спиртному.
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