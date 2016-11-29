Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Американские ученые открыли виновника алкоголизма

Регулирует потребление спиртного ген KLB

Американские ученые открыли виновника алкоголизма – ген KLB.

Об этом заявил Стивен Кливер из университета Техаса.

Найти ген помогли эксперименты на мышах.

Именно KLB определяет сколько и как часто захочется выпить его обладателю, сообщает «РИА Новости».

На поиски «алкогольного» гена ученых натолкнуло открытие в прошлом году гормона, который определяет тягу к сладкому.

Изучение гормона и привело к открытию соответствующего гена, отвечающего за тягу к спиртному.

Читайте также: Регионы проверили на трезвость

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Американские ученые открыли виновника алкоголизма

Регулирует потребление спиртного ген KLB

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке