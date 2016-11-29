Поводом стало продвижение сирийской армии в Алеппо при поддержке ВКС России
Депутаты Бундестага потребовали от ЕС ввести санкции против РФ, в связи с помощью сирийской армии в наступлении на Алеппо.
Об этом заявили Председатель комитета парламента ФРГ по внешним делам Норберт Реттген и депутат от партии «Союз-90»/«зеленые» Фрациска Брантнер.
«Почему не предпринимаются меры, хотя четко задокументированы преступления в Сирии, к которым также причастна и Москва», – цитирует депутатов ТАСС.
По мнению Реттген и Брантнер, Евросоюз должен отреагировать на это введением дополнительных санкций.
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