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Депутаты Бундестага потребовали от ЕС ввести санкции против РФ

Поводом стало продвижение сирийской армии в Алеппо при поддержке ВКС России

Депутаты Бундестага потребовали от ЕС ввести санкции против РФ, в связи с помощью сирийской армии в наступлении на Алеппо.

Об этом заявили Председатель комитета парламента ФРГ по внешним делам Норберт Реттген и депутат от партии «Союз-90»/«зеленые» Фрациска Брантнер.

«Почему не предпринимаются меры, хотя четко задокументированы преступления в Сирии, к которым также причастна и Москва», – цитирует депутатов ТАСС.

По мнению Реттген и Брантнер, Евросоюз должен отреагировать на это введением дополнительных санкций.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Депутаты Бундестага потребовали от ЕС ввести санкции против РФ

Поводом стало продвижение сирийской армии в Алеппо при поддержке ВКС России

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