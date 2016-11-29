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Карякин: Карлсен играл осторожно

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сделает все возможное, чтобы победить

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заметил, что чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в последней партии играл осторожно.

Об этом Карякин заявил на пресс-конференции.

«Это была обычная партия, Магнус, возможно, играл осторожно, но это вопрос к нему, а не ко мне», – цитирует его ТАСС.

Кроме того, российский гроссмейстер считает, что для него, игравшего черными, ничья неплохой результат.

Карякин добавил, что сделает все возможное в предстоящих партиях тай-брейка матча.

Напомним, что после ничьей в сегодняшней, 12 партии, счет в матче между Карякиным и Карлсеном составляет 6:6 и впереди у них дополнительные четыре партии с укороченным временем на обдумывание хода.

Читайте также: Карякин и Карлсен сыграли вничью 12-ю партию

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Карякин: Карлсен играл осторожно

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сделает все возможное, чтобы победить

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