Карякин: Карлсен играл осторожно

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сделает все возможное, чтобы победить
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заметил, что чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в последней партии играл осторожно.
Об этом Карякин заявил на пресс-конференции.
«Это была обычная партия, Магнус, возможно, играл осторожно, но это вопрос к нему, а не ко мне», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, российский гроссмейстер считает, что для него, игравшего черными, ничья неплохой результат.
Карякин добавил, что сделает все возможное в предстоящих партиях тай-брейка матча.
Напомним, что после ничьей в сегодняшней, 12 партии, счет в матче между Карякиным и Карлсеном составляет 6:6 и впереди у них дополнительные четыре партии с укороченным временем на обдумывание хода.
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