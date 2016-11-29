Земфира представит новый альбом в Москве

Земфира представит новый альбом «Маленький человек. Live», в Москве, 23 декабря в Stadium Live.

Заявление об этом появилось на официальном сайте певицы.

«Релиз альбома подведет итог тура «Маленький человек», в рамках которого певица проехала по России от Владивостока до Москвы», – цитирует ТАСС сообщение.

При этом, только на концерте можно будет стать обладателем CD «Маленький человек. Live».

На странице певицы «Вконтакте» также говорится, что диск будет выпущен ограниченным тиражом и войдет в подарочный набор, прилагающийся к билету.

Ранее сообщалось, что Земфира завершила концертную деятельность в России.

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