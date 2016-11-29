Видео: в Саудовской Аравии выпал снег

Температура в нескольких городах страны упала до минусовой
В Саудовской Аравии выпал снег.
Об этом заявило Генеральное метеорологическое управление королевства.
Обычно сезон дождей в стране длиться до середины октября, но в этом году он затянулся и в последние сутки был сопряжен с понижением температуры до минусовых значений.
Все это привело к выпадению обильных снегопадов прямо на песчаные барханы Аравийского полуострова, сообщает «РИА Новости».
Тем временем с сети появилось видео последствий снегопадов.
#climatechange #fakenews or realty?— Federico Di Leo (@Fe_DiLeo) 27 ноября 2016 г.
In central #SaudiArabia a day of snow and ice in November.pic.twitter.com/tO1Aug0vTT