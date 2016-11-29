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Вторник,
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Видео: в Саудовской Аравии выпал снег

Температура в нескольких городах страны упала до минусовой

В Саудовской Аравии выпал снег.

Об этом заявило Генеральное метеорологическое управление королевства.

Обычно сезон дождей в стране длиться до середины октября, но в этом году он затянулся и в последние сутки был сопряжен с понижением температуры до минусовых значений.

Все это привело к выпадению обильных снегопадов прямо на песчаные барханы Аравийского полуострова, сообщает «РИА Новости».

Тем временем с сети появилось видео последствий снегопадов.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Видео: в Саудовской Аравии выпал снег

Температура в нескольких городах страны упала до минусовой

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