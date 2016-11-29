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Карякин начнет следующую партию матча с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет играть белыми фигурами

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сделает первый ход в следующей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Об этом было объявлено после жеребьевки.

Как известно, право первого хода в шахматной партии принадлежит белым фигурам.

После того, как шахматисты вничью провели последнюю, 12 партию основной программы матча, им предстоит сразится в серии тай-брейка из четырех партий с ограниченным временем на каждый ход, сообщает ТАСС.

Матч проходит в Нью-Йорке.

Читайте также: Карякин и Карлсен сыграли вничью 12-ю партию

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Карякин начнет следующую партию матча с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет играть белыми фигурами

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