В России подешевеет инициирование процедуры банкротства

Инициирование процедуры банкротства для россиян станет дешевле в 2017 году. Совет Федерации во вторник 29 ноября рассмотрит одобренный ранее профильным комитетом верхней палаты проект закона, снижающий размер госпошлины при обращении в арбитражный суд в 20 раз — с 6000 до 300 рублей. После того, как документ будет одобрен парламентом, его направят на подпись президенту России, а новая норма вступит в силу с 1 января следующего года.

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на руководителя комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, еще одну новацию для потенциальных банкротов готовит нижняя палата. По словам Аксакова, нижняя палата парламента в 2017 году инициирует очередные поправки в закон о банкротстве, которые отменят необходимость в арбитражном управляющем. Эксперты полагаю, что такой шаг позволит увеличить количество исков не менее чем на порядок.

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Банкротство подешевеет в 20 раз