Легкая промышленность показала рост

Легкая промышленность на сегодня является одной из немногих отраслей, демонстрирующих рост. По данным газеты «Известия», за текущий год из бюджета было выделено в общей сложности 2,2 млрд рублей на поддержку легпрома. Благодаря этим средствам, было оказано значимое содействие целому ряду подотраслей.

На данный момент можно говорить, что по результатам девяти месяцев 2016 года легкая промышленность демонстрирует рост. Как пишут «Известия», кожевенно-обувное производство выросло на 6,4%, а текстильное и швейное производство — в целом на 4% по сравнению с аналогичным периодом за минувший год.

Отметим, что рост особенно заметен в производстве хлопчатобумажных и льняных тканей, нетканых материалов, трикотажных и чулочно-носочных изделий, а также специализированной одежды и иных секторах.

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Сделано в России