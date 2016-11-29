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Более 300 тысяч кур забьют в Японии из-за птичьего гриппа

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в связи с обнаружением вируса отдал распоряжение как можно скорее принять меры по введению карантина

В Японии в префектуре Ниигата местные власти решили забить около 310 тыс. кур из-за выявленного на птицеферме вируса птичьего гриппа H5N8.

28 ноября на ферме в городке Сэкикава было обнаружено около 40 мертвых птиц. По данным ТАСС, у пяти из них был выявлен птичий грипп.

Позже вирус был обнаружен и в северной префектуре Аомори, где на одной из ферм были найдены мертвые утки. В целях профилактики там планируют забить 16,5 тыс. пернатых. Отмечается, что в радиусе 10 км от выявления очагов вируса находятся свыше 60 фермерских хозяйств почти с миллионом голов птиц.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в связи с обнаружением вируса отдал распоряжение как можно скорее принять меры по введению карантина для того, чтобы остановить дальнейшее  распространение птичьего гриппа.

Ранее «Известия» писали, что в Россельхознадзоре предупредили об угрозе распространения птичьего гриппа в России. Это связано с миграцией перелетных птиц.

Также сообщалось, что вирус уже поразил популяции диких и домашних пернатых в следующих странах Европы и Азии: Индии, Израиле, Венгрии, Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Хорватиии Голландии.  

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Более 300 тысяч кур забьют в Японии из-за птичьего гриппа

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в связи с обнаружением вируса отдал распоряжение как можно скорее принять меры по введению карантина

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