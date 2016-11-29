Мичиган объявил о победе Трампа

На выборах президента США Дональд Трамп набрал в штате на 10 704 голоса больше чем его соперница Хиллари Клинтон
Штат Мичиган официально объявил о победе Дональда Трампа на голосовании.
Об этом заявила Мичиганская комиссия по выборам.
При этом миллиардер набрал в штате на 10 704 голоса больше чем его соперница Хиллари Клинтон.
Впрочем, официальное объявление о победе Трампа станет поводом для оспаривания этих данных, сообщает ТАСС.
О том, что результаты выборов в Мичигане будут оспорены, уже объявила кандидат от партии «зленых» Джилл Стайн.
Ранее юристы Стайн уже подали на пересчет голосов в Висконсине и Пенсильвании.
Если при пересчете голосов выясниться, что в этих штатах победила Клинтон, позиции Трампа сильно пошатнутся.
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