Мичиган объявил о победе Трампа

Штат Мичиган официально объявил о победе Дональда Трампа на голосовании.

Об этом заявила Мичиганская комиссия по выборам.

При этом миллиардер набрал в штате на 10 704 голоса больше чем его соперница Хиллари Клинтон.

Впрочем, официальное объявление о победе Трампа станет поводом для оспаривания этих данных, сообщает ТАСС.

О том, что результаты выборов в Мичигане будут оспорены, уже объявила кандидат от партии «зленых» Джилл Стайн.

Ранее юристы Стайн уже подали на пересчет голосов в Висконсине и Пенсильвании.

Если при пересчете голосов выясниться, что в этих штатах победила Клинтон, позиции Трампа сильно пошатнутся.

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