Пентагон: союзники США находятся в 20 км от Ракки

Глава Пентагона Эштон Картер перед началом встречи со министром обороны Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что местные сирийские силы, которые сотрудничают с США, уже находятся в 20 километрах от города Ракка, считающегося «столицей» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России и некоторых других странах) в Сирии.

«В Сирии наши местные партнеры находятся всего лишь в 20 километрах от Ракки, изоляция так называемой столицы ИГ продолжается. В действительности, на ИГ оказывается давление со всех сторон сразу», - приводит ТАСС слова Картера.

Глава военного ведомства США подчеркнул, что дни исламистов в Мосуле - их главном опорном пункте в Ираке – «сочтены».

Напомним, 6 ноября этого года формирования вооруженной оппозиционной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) при поддержке ВВС США начали операцию по освобождению города Ракка от террористов «Исламского государства». Боевики взяли под контроль этот провинциальный центр в марте 2013 года. Летом 2014 года главарь бандитов Абу Бакр аль-Багдади провозгласил Ракку «столицей халифата».