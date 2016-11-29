Агент ЦРУ: США поддерживали Кастро, чтобы ослабить СССР

Экс-агент ЦРУ Феликс Родригес считает, что Фиделя Кастро не ликвидировали, потому что Куба стала обузой для СССР
США поддерживали Кастро, чтобы ослабить СССР.
Об этом заявил бывший агент ЦРУ, один из убийц Че Гевары, Феликс Родригес в интервью.
«Дело в том, что Кастро стал огромным экономическим бременем для Советского Союза. СССР тратил большие деньги для того, чтобы удерживать Кубу на плаву», – цитирует «РИА Новости» экс-разведчика.
По его мнению, это была главная причина, по которой США не стали ликвидировать Фиделя Кастро, хотя первоначально таких попыток было сделано много.
Родригес сам предлагал свою кандидатуру в качестве ликвидатора. Именно он в свое время провел в Боливии операцию по аресту и расстрелу второго известного команданте – Че Гевары, когда тот попытался совершить революцию в этой латиноамериканской стране.
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