Агент ЦРУ: США поддерживали Кастро, чтобы ослабить СССР

США поддерживали Кастро, чтобы ослабить СССР.

Об этом заявил бывший агент ЦРУ, один из убийц Че Гевары, Феликс Родригес в интервью.

«Дело в том, что Кастро стал огромным экономическим бременем для Советского Союза. СССР тратил большие деньги для того, чтобы удерживать Кубу на плаву», – цитирует «РИА Новости» экс-разведчика.

По его мнению, это была главная причина, по которой США не стали ликвидировать Фиделя Кастро, хотя первоначально таких попыток было сделано много.

Родригес сам предлагал свою кандидатуру в качестве ликвидатора. Именно он в свое время провел в Боливии операцию по аресту и расстрелу второго известного команданте – Че Гевары, когда тот попытался совершить революцию в этой латиноамериканской стране.

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