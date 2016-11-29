Нападение в Университете штата Огайо совершил беженец из Сомали

Легально проживающий в США 18-летний выходец из Сомали Абдул Разак Али Артан совершил нападение на группу людей на территории Университета штата Огайо, расположенного в американском городе Коламбус.



«По словам полицейских, они сейчас ведут расследование с тем, чтобы выяснить, было ли это нападение террористическим актом. К расследованию подключились агенты ФБР и сотрудники других ведомств», - сообщает агентство Associated Press.

Согласно информации, распространенной американскими СМИ, Абдул Разак Али Артанв социальных сетях жаловался на притеснения мусульман.

По словам главы полицейского департамента штата Огайо Крэйга Стоуна, преступник сначала выехал на автомобиле на тротуар и сбил несколько человек, после этого злоумышленник начал преследовать людей с ножом в руках. Полицейский, который находился рядом, произвел несколько выстрелов и обезвредил мужчину.



Девять человек получили ранения в результате инцидента. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Ранее «Известия» писали, что полиция Франции идентифицировала мужчину, который с ножом и обрезом ворвался в дом престарелых во французском городе Монферье-сюр-Ле (департамент Эро). Преступник трижды ранил пожилую женщину-охранника и скрылся с места происшествия.