Россия взаимно отреагирует на расширение Канадой санкционного списка

Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин
Россия ответит на расширение антироссийского санкционного списка Канадой. Об этом заявил пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Оттаве Кирилл Калинин, отметив, что действия канадской стороны являются «недружественным шагом».
«Выражаем крайнее разочарование решением канадских властей в очередной раз расширить санкционный список российских официальных лиц и парламентариев. Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться», - приводит ТАСС слова Калинина.
Представитель посольства России в Оттаве отметил, что РФ «примет к сведению данный недружественный шаг и будет реагировать на основе взаимности».
Ранее «Известия» писали, что правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. По сообщениям канадского Министерства иностранных дел, в этот список вошли 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы РФ от Крыма.
Отметим, что сейчас в канадский санкционный список входят свыше 200 российских компаний и организаций, а также физических лиц, некоторые из которых являются украинскими гражданами.
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