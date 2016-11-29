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Россия взаимно отреагирует на расширение Канадой санкционного списка

Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин

Россия ответит на расширение антироссийского санкционного списка Канадой.  Об этом заявил пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Оттаве Кирилл Калинин, отметив, что действия канадской стороны являются «недружественным шагом».

«Выражаем крайнее разочарование решением канадских властей в очередной раз расширить санкционный список российских официальных лиц и парламентариев. Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться», - приводит ТАСС слова Калинина. 

Представитель посольства России в Оттаве отметил, что РФ «примет к сведению данный недружественный шаг и будет реагировать на основе взаимности». 

Ранее «Известия» писали, что правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. По сообщениям канадского Министерства иностранных дел, в этот список вошли 15 человек, в том числе шесть депутатов Госдумы РФ от Крыма.

Отметим, что сейчас в канадский санкционный список входят свыше 200 российских компаний и организаций, а также физических лиц, некоторые из которых являются украинскими гражданами. 

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Россия взаимно отреагирует на расширение Канадой санкционного списка

Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин

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