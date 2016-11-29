Варшава модернизирует свой парк F-16
Госдеп США одобрил продажу Польше ракет увеличенной дальности к самолетам F-16.
Об этом говорится в заявлении управления военного сотрудничества при министерстве обороны США.
«Польша остается важной силой в политической стабильности и экономическом прогрессе в Центральной Европе», – цитирует Федеральное агентство новостей управление.
Ракеты увеличенной дальности AGM-158B класса «воздух-земля», которые запросила продать Польша применяются для поражения средств ПВО, до того, как те смогут «достать» самолет.
Всего планируется покупка 70 таких ракет и тренажерных комплексов к ним.
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