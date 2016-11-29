Госдеп США одобрил продажу Польше ракет увеличенной дальности к самолетам F-16.

Об этом говорится в заявлении управления военного сотрудничества при министерстве обороны США.

«Польша остается важной силой в политической стабильности и экономическом прогрессе в Центральной Европе», – цитирует Федеральное агентство новостей управление.

Ракеты увеличенной дальности AGM-158B класса «воздух-земля», которые запросила продать Польша применяются для поражения средств ПВО, до того, как те смогут «достать» самолет.

Всего планируется покупка 70 таких ракет и тренажерных комплексов к ним.

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