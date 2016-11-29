Охотнику, принявшему рыбака за косулю, вынесли приговор

В Приамурье осудили мужчину, который во время незаконной охоты принял за косулю местного жителя, ловившего сетями рыбу, и застрелил его. По решению Архаринского районного суда, осужденный получил полтора года ограничения свободы. Кроме того, ему запретили в течение двух лет охотиться и взыскали с него в пользу потерпевшей стороны 578 тыс. рублей.

«Собранные Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю Архаринского района»,— приводит «РИА Новости» сообщение управления Следственного комитета по региону.

В ведомстве отметили, что охотник признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 15 апреля 2016 года мужчина и его приятель занимались незаконной охотой в Архаринском районе. В тот момент, когда друзья проплывали на резиновой лодке вниз по течению реки, подсвечивая себе путь фонарем, они заметили отблеск, который приняли за глаза косули, после чего осужденный выстрелил в этом направлении.

В результате был убит житель поселка Архара, ловивший рыбу сетями. На голове погибшего был налобный фонарь, отблеск которого охотники и приняли за отблеск глаза животного. Увидев тело пострадавшего, виновник преступления скрылся с места убийства. Потерпевший был обнаружен лишь спустя трое суток.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, с которого следователи взяли подписку о невыезде. Виновник гибели человека написал явку с повинной, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.