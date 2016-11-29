Раскрыт секрет защиты мозга новорожденных от стресса

Естественный механизм защиты мозга новорожденных от родового стресса и нехватки кислорода открыли новосибирские нейробиологи.



Исследования помогут более успешно выхаживать недоношенных детей. Об этом сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Результаты доказывают существование особого молекулярного механизма, он защищает мозг новорожденного от нехватки кислорода и родового стресса, говорят авторы исследования.

Агентство уточняет, что ранее было неясно, почему в одних случаях гормоны стресса и подобные им лекарства негативно влияют на развитие мозга у новорожденных, а в других ― защищают детский мозг от действия негативных факторов, например, от нехватки кислорода.