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Следственные действия прошли в мэрии Копейска в Челябинской области

Силовики изъяли документы по городскому хозяйству

Выемка документов прошла в администрации Копейского городского округа  в Челябинской области. Силовики пришли в мэрию накануне.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на свой источник, обыски проходили в отделе городского хозяйства. Его курирует вице-мэр по городскому хозяйству, имуществу и градостроительству Алексей Левит. В тот день его не было на рабочем месте. По некоторым данным, силовики интересовались документацией по компании «Тепло и сервис».

Как писали «Известия», мэр Копейска сейчас под следствием. Он был задержан 25 июля этого года на своем рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также задержан бывший вице-мэр Валерий Приходкин.

Добавим, нового главу Копейского городского округа изберут 5 декабря на сессии Собрания депутатов.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Следственные действия прошли в мэрии Копейска в Челябинской области

Силовики изъяли документы по городскому хозяйству

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