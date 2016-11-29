Дополнительные поезда появятся в Ульяновской области

Местные железные дороги ожидают приток пассажиров накануне Нового года, 29 и 30 декабря, а также к окончанию рождественских каникул, 6, 7 и 8 января.

20 дополнительных поездов назначил Куйбышевский филиал АО «ФПК», сообщает ресурс 1ul.ru. В частности, появятся новые рейсы из Самары и Тольятти в Москву, Санкт-Петербург, из Пензы и Ульяновска в Москву, а так же из Уфы в Самару, Москву и Санкт-Петербург.

Как напоминают в РЖД, с середины декабря меняются правила покупки проездных документов. В частности, за 60 суток до назначенной поездки можно будет купить билет на поезд. Ранее продажа билетов начиналась за 45 суток.