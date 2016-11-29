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Почти каждое пятое слово из словаря Даля исчезло из употребления

«Яндекс» назвал слова, которые пользователи не искали целый год

Почти каждое пятое слово из словаря Владимира Даля полностью вышло из употребления. К такому выводу пришли специалисты «Яндекса», которые провели исследование об использовании слов из этого словаря в поисковых запросах.

Даль дает толкование примерно 200 тыс. слов, из них почти одна пятая (18%) за год ни разу не встретилась в поисковых запросах к Яндексу. 

Среди слов, которые пользователи не искали целый год: «байщица», «винопивица», «зеленолапчатый», «затопище», «изнапастить», «нацыркулить», «недодаточный», «отчестить», «подсмехатель» и др.

Примерно 38% слов упоминались в запросах, но отсутствовали в так называемом национальном корпусе русского языка за XX и XXI столетия. В пересечение поиска и корпуса попали 44% слов.

Отмечается, что доля глаголов среди этих слов больше, чем в словаре в целом, а доля существительных — меньше. Таким образом, отмечают специалисты, глаголы из словаря Даля устаревают быстрее, чем существительные.

В основе толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля лежит живой народный язык с его областными видоизменениями, он включает лексику письменной и устной речи XIX века, терминологию и фразеологию различных профессий и ремесел.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Почти каждое пятое слово из словаря Даля исчезло из употребления

«Яндекс» назвал слова, которые пользователи не искали целый год

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