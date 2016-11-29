Почти каждое пятое слово из словаря Даля исчезло из употребления

Почти каждое пятое слово из словаря Владимира Даля полностью вышло из употребления. К такому выводу пришли специалисты «Яндекса», которые провели исследование об использовании слов из этого словаря в поисковых запросах.

Даль дает толкование примерно 200 тыс. слов, из них почти одна пятая (18%) за год ни разу не встретилась в поисковых запросах к Яндексу.



Среди слов, которые пользователи не искали целый год: «байщица», «винопивица», «зеленолапчатый», «затопище», «изнапастить», «нацыркулить», «недодаточный», «отчестить», «подсмехатель» и др.



Примерно 38% слов упоминались в запросах, но отсутствовали в так называемом национальном корпусе русского языка за XX и XXI столетия. В пересечение поиска и корпуса попали 44% слов.



Отмечается, что доля глаголов среди этих слов больше, чем в словаре в целом, а доля существительных — меньше. Таким образом, отмечают специалисты, глаголы из словаря Даля устаревают быстрее, чем существительные.



В основе толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля лежит живой народный язык с его областными видоизменениями, он включает лексику письменной и устной речи XIX века, терминологию и фразеологию различных профессий и ремесел.