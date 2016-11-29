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Вторник,
29 ноября
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Косачев: Запад защищает свои местечковые интересы, призывая к санкциям

Об этом глава международного комитета Совфеда РФ написал в Facebook

Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что очередной призыв ввести антироссийские санкции за Сирию — лишь попытка защитить свои местечковые политические интересы.

«Каждый новый призыв ввести новые санкции против России за Сирию — это не более чем защита собственных, причем большей частью местечковых, политических интересов в ущерб реальному взаимодействию всех тех, кого на самом деле разделяют не ценности, а интересы», — написал Косачев в своем Facebook.

Он также отметил, что судьба радикальных исламистов в Алеппо, очевидно, уже предрешена. Косачев написал, что в результате действий правительственных войск во главе с президентом САР Башаром Асадом полный контроль над Алеппо может быть восстановлен в течение нескольких недель. В связи с этим, пишет Косачев, активизировались политические и информационные нападки на РФ, хотя вот уже более месяца ВКС страны не участвуют в бомбардировках.

«Вот уже и мой коллега в германском бундестаге Норберт Реттген вдруг потребовал ужесточения антироссийских санкций «за Сирию». И таких много», — написал сенатор.

Он пояснил что причиной таких призывов может стать желание стран Запада оправдать свои неудачи. Косачев полагает, что западные политики готовятся объяснять собственным избирателям тот факт, что у них не выходит побеждать в «этой войне добра со злом, а у нас — получается».

«Дескать, «добро всё равно на нашей стороне, мы гуманисты, а они нет, мы все в белом, они — в черном, наша совесть чиста, а им теперь не спать по ночам», — написал Косачев.

Он подчеркнул, что всё это — лицемерно и цинично. Косачев добавил, что войны не ведутся «в белых перчатках», а «напускной «гуманизм» в подобных непростых ситуациях приводит не приводит ни к чему хорошему.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Косачев: Запад защищает свои местечковые интересы, призывая к санкциям

Об этом глава международного комитета Совфеда РФ написал в Facebook

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