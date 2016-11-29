«Атлетико Насьональ» выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

Колумбийский футбольный клуб «Атлетико Насьональ» выразил соболезнования родным и близким членов бразильской команды «Шапекоэнсе», самолет с которыми разбился в Колумбии.



«Мы глубоко сожалеем о том, что случилось с нашими бразильскими друзьями», — говорится в сообщении пресс-службы.



В нем также отмечается, что колумбийская команда ожидает от властей информацию о случившейся трагедии.

Напомним, авиалайнер с футбольной командой на борту, рухнул в департаменте Антьокия в горном массиве.

По данным СМИ, выжить в трагедии могли от 5 до 10 пассажиров из 81, находившихся на борту. Помимо игроков, тренеров и администрации «Шапекоэнсе», в самолете были журналисты Fox Sports, а также трое гостей.



Вероятной причиной трагедии могла стать экстренная посадка из-за низкого уровня топлива в баках.

Alcalde La Ceja: "treinta unidades de Policía, Cruz Roja y Bomberos del municipio se desplazaron hasta el lugar”. https://t.co/EvLiYxwJKZ pic.twitter.com/C8M5qTXnxi — MiOriente (@MiOriente) 29 ноября 2016 г.

Официальной информации о количестве жертв, причинах трагедии и выживших пассажирах пока не поступало.

Напомним, бразильский клуб «Шапекоэнсе» направлялся в Колумбию для участия во встрече с ФК «Атлетико Насьональ» в рамках Южноамериканского кубка («Копа Судамерикана»). Матч должен был состоятся 1 декабря.

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