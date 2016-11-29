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Стало известно о первом выжившем в авиакатастрофе игроке «Шапекоэнсе»

27-летний защитник Алан Рушел выступает за бразильский клуб на правах аренды

Один из футболистов бразильского клуба «Шапекоэнсе» выжил при крушении авиалайнера на северо-западе Колумбии. 

Как сообщает, радиостанция 360 Radio Colombia первый раненый, прибывший в больницу Брови — 27-летний Алан Рушел, играющий под № 10 на позиции защитника.

Известно, что игрок перешел в «Шапекоэнсе» из бразильского клуба «Интернасьонал» на правах аренды. 

Также стала известно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила матч за Южноамериканский кубок между колумбийским клубом «Атлетико Насьональ» и «Шапекоэнсе».

В пресс-релизе организации отмечается, что президент конфедерации Алехандро Домингес направился в Медельин, где должна была состояться встреча.

По последним данным, на борту воздушного судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Авиакатастрофа произошла в провинции Антьокия в районе Ла-Уньон.

По предварительным данным, причиной крушения самолета стала электрическая неисправность. Ранее сообщалось об экстренной посадке из-за нехватки топлива.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Стало известно о первом выжившем в авиакатастрофе игроке «Шапекоэнсе»

27-летний защитник Алан Рушел выступает за бразильский клуб на правах аренды

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