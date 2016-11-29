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Вторник,
29 ноября
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США и Франция будут развивать военное сотрудничество в ядерной сфере

Министры обороны обеих стран подписали несколько документов

Министры обороны США и Франции Эштон Картер и Жан-Ив Ле Дриан подписали в Вашингтоне два документа, которые касаются дальнейшего взаимодействия двух стран в военной сфере.

В частности, речь идет об обмене сведениями и о сотрудничестве в ядерной и космической сферах.

«Сегодня мы обсудим расширение нашего взаимодействия по двум ключевым направлениям, в киберпространстве и в космосе, а также подпишем соглашение о военном сотрудничестве в космосе», — цитирует ТАСС Картера. Он также добавил, что стороны подпишут «заявление о намерениях», которое должно стать основой для укрепления оборонного сотрудничества двух стран в «более широком плане».

В подписанном документе стороны выразили готовность «делиться друг с другом данными анализа и оценками по регионам, в которых взаимодействуют наши вооруженные силы и где мы разделяем общие интересы».

Речь идет, в частности, о Европе, Африке, Атлантике, Ближнем Востоке, Индийском океане и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Спецслужбы Франции и США будут продолжать обмениваться данными в сфере контртерроризма.

Также страны выразили готовность «углубить взаимодействие» в сферах биологической, химической и ядерной защиты.

Также было подписано отдельное соглашение, которое касается схемы, по которой Франция и США смогут выстраивать сотрудничество в космосе.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

США и Франция будут развивать военное сотрудничество в ядерной сфере

Министры обороны обеих стран подписали несколько документов

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