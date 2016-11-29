Карякин назвал Карлсена фаворитом тай-брейка за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что норвежец Магнус Карлсен является фаворитом тай-брейка за шахматную корону.



При этом россиянин выразил надежду на победу и остался доволен тем, как провел 12 партий с чемпионом мира.



«Если не брать в расчет последнюю партию, то в нашем матче было много интересных встреч. Ничья черными — это неплохо, и я не вижу причин для расстройства. Это была обычная партия, Магнус, возможно, играл осторожно, но это вопрос к нему, а не ко мне», — цитирует слова Карякина агентство ТАСС.



Напомним, шахматисты завершили вничью последнюю партию по правилам классических шахмат. После 12 сыгранных партий счет в поединке стал 6:6.



Завтра, 30 ноября, Карлсен и Карякин сыграют шахматный тай-брейк. Шахматистам предстоят четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход.



Если счет остается равным, играется две блиц-партии с контролем времени 5 минут каждому игроку плюс 3 секунды на ход.



Стоит отметить, что Магнус Карлсен является двукратный чемпион мира по быстрым шахматам и двукратный чемпион мира по блицу. Сергей Карякин — чемпион мира по быстрым шахматам.

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