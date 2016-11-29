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Карякин назвал Карлсена фаворитом тай-брейка за шахматную корону

Заключительная партия с классическим таймингом не выявила победителя, общий счет в поединке гроссмейстеров стал 6:6

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что норвежец Магнус Карлсен является фаворитом тай-брейка за шахматную корону.

При этом россиянин выразил надежду на победу и остался доволен тем, как провел 12 партий с чемпионом мира. 

«Если не брать в расчет последнюю партию, то в нашем матче было много интересных встреч. Ничья черными — это неплохо, и я не вижу причин для расстройства. Это была обычная партия, Магнус, возможно, играл осторожно, но это вопрос к нему, а не ко мне», — цитирует слова Карякина агентство ТАСС.

Напомним, шахматисты завершили вничью последнюю партию по правилам классических шахмат. После 12 сыгранных партий счет в поединке стал 6:6.

Завтра, 30 ноября, Карлсен и Карякин сыграют шахматный тай-брейк. Шахматистам предстоят четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход.

Если счет остается равным, играется две блиц-партии с контролем времени 5 минут каждому игроку плюс 3 секунды на ход.

Стоит отметить, что Магнус Карлсен является двукратный чемпион мира по быстрым шахматам и двукратный чемпион мира по блицу. Сергей Карякин — чемпион мира по быстрым шахматам.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Карякин назвал Карлсена фаворитом тай-брейка за шахматную корону

Заключительная партия с классическим таймингом не выявила победителя, общий счет в поединке гроссмейстеров стал 6:6

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