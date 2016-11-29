Приморский океанариум, где погибли дельфины, откроется в декабре

Приморский океанариум, закрывшийся после гибели дельфинов-белобочек и сивуча, возобновит работу в декабре, когда завершатся профилактические работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Увидеть экспозиции, морских животных, рыб и даже цветение и плодоношение банана в «Тропическом лесу» можно будет в декабре, когда закончатся профилактические работы на технических системах комплекса океанариума», — приводит слова представителя пресс-службы РИА PrimaMedia.



Однако точная дата открытия учреждения пока неизвестна.

Напомним, учреждение было закрыто 7 ноября после гибели морских животных. Детеныш сивуча был обнаружен в ночь на 21 октября с насильственными повреждениями, а дельфины лежали на дне бассейна без признаков жизни. По факту гибели сивуча и двух белобоких дельфинов завели уголовное дело, расследование продолжается.



Скандалы в океанариуме спровоцировали появление нескольких петиций с требованиями наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме и закрыть океанариум.

Обстоятельства гибели животных до сих пор не выяснены. За три года, по данным местных СМИ, в Приморском океанариуме погибло как минимум 14 морских животных.