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Приморский океанариум, где погибли дельфины, откроется в декабре

Точная дата открытия учреждения пока неизвестна

Приморский океанариум, закрывшийся после гибели дельфинов-белобочек и сивуча, возобновит работу в декабре, когда завершатся профилактические работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Увидеть экспозиции, морских животных, рыб и даже цветение и плодоношение банана в «Тропическом лесу» можно будет в декабре, когда закончатся профилактические работы на технических системах комплекса океанариума», — приводит слова представителя пресс-службы РИА PrimaMedia.

Однако точная дата открытия учреждения пока неизвестна.

Напомним, учреждение было закрыто 7 ноября после гибели морских животных. Детеныш сивуча был обнаружен в ночь на 21 октября с насильственными повреждениями, а дельфины лежали на дне бассейна без признаков жизни. По факту гибели сивуча и двух белобоких дельфинов завели уголовное дело, расследование продолжается.

Скандалы в океанариуме спровоцировали появление нескольких петиций с требованиями наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме и закрыть океанариум.
Обстоятельства гибели животных до сих пор не выяснены. За три года, по данным местных СМИ, в Приморском океанариуме погибло как минимум 14 морских животных. 

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Приморский океанариум, где погибли дельфины, откроется в декабре

Точная дата открытия учреждения пока неизвестна

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