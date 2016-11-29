В Тамбовской области будут судить живодера

Перед судом за жестокое обращение с животным предстанет житель города Котовска Тамбовской области. Его вина усугубляется тем, что он расправился с животным на глазах у несовершеннолетнего.



Как установило следствие, 29 сентября мужчина принес к себе домой бездомную кошку. Однако разозлился на нее, вынес на балкон, и, держа за лапы, нанес ей несколько ударов ножом. Всё это наблюдали прохожие, которые просили не убивать животное. Среди них был и малолетний ребенок, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».



Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвали случаи зверской расправы над животными в Хабаровске. Российские зоозащитники провели серию пикетов с требованием ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. В частности, они требовали предусмотреть для живодеров лишение свободы сроком до 8 лет, а также снизить возраст уголовной ответственности по данному преступлению до 14 лет.



Как писали «Известия», эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.



Сейчас ст. 245 УК («Жестокое обращение с животными») предполагает наказание штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.