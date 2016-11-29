Прокуратура обязала мэрию Омска расселить дом, в котором рухнул чердак

Прокуратура обязала мэрию Омска расселить аварийный дом, в котором рухнул чердак. В надзорном ведомстве считают, что жилье представляет угрозу и может обрушиться в любой момент.



Многоквартирный жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще два года назад. В ноябре 2014 года специалисты установили, что он изношен на 70%.

Мэрия Омска должна была расселить жильцов ветхого дома до 31 декабря 2017 года. Однако в феврале 2016 года в его подъезде обрушился чердак, поэтому прокурор Советского округа оспорил через суд сроки расселения, пишет РИА «Омск-информ».

Омск занимает первое место в Сибири по реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Для жильцов ветхих домов было куплено 727 жилых помещений и построено 17 десятиэтажных домов с 1,3 тыс. квартир.

