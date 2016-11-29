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В Швеции опять сгорел 50-летний рождественский козел

Вандалы в очередной раз подожгли один из символов праздника

В Швеции в городе Евле в очередной раз подожгли рождественского козла из соломы. Праздничный символ был торжественно открыт на площади, но простоял там всего несколько часов.

В этом году рождественский козел отметил свое 50-летие.

Неизвестный бросил в соломенного козла бутылку с горючей жидкостью со стороны ресторана, находящегося неподалеку. Пожарные, прибывшие на место происшествия, уже ничем помочь козлу не могли.

Теперь местные правоохранительные органы ищут злоумышленника. Расследование начато по уголовной статье «Причинение ущерба при отягчающих обстоятельствах», сообщает «Лента.ру».

Козел является символом рождественских праздников Скандинавии. В Евле его соломенную фигуру устанавливают с 1966 года. С первого же своего появления на городской площади символ стал объектом нападения вандалов.

В основном козла сжигали. В прошлом году его постигла аналогичная печальная участь.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Швеции опять сгорел 50-летний рождественский козел

Вандалы в очередной раз подожгли один из символов праздника

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