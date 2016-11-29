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В Архангельске бывший полицейский получил четыре года тюрьмы

Его отправили в колонию строгого режима за откаты

Оглашен приговор Бывшему сотруднику УМВД по Архангельской области Алексею Филатову. Он получил 4 года и 3 месяца колонии за то, что в составе группы сослуживцев брал взятки за победы на аукционах на право заключения гос.контрактов. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. 

Общая сумма взяток всех членов группы составила более 5 млн рублей. Лично Филатов получил более 1 млн рублей. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 6 млн рублей. Филатова также лишили возможности в течение пяти лет занимать определенные должности на госслужбе.  

Ранее был оглашён приговор соучастнику бывшего полицейского, Алексею Васильчику, который также был приговорён к реальному сроку.

Приговоры в законную силу пока не вступили.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Архангельске бывший полицейский получил четыре года тюрьмы

Его отправили в колонию строгого режима за откаты

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