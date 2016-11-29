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Вторник,
29 ноября
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Немецкие парламентарии потребовали от ЕС новых санкций для России

Однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель Норберт Реттген и депутат Франциска Брантнер настаивают на данном шаге из-за действий Москвы в Сирии

Немецкие депутаты призывают Брюссель ввести в отношении России ограничительные меры из-за ситуации в Сирии. 

Как пишет Spigel, с такой инициативой выступили председатель комитета бундестага по иностранным делам Норберт Реттген (партия «Христианско-демократический союз») и депутат от партии «Союз-90»/«Зеленые» Франциска Брантнер.

«Почему не предпринимаются меры, хотя четко задокументированы преступления в Сирии, к которым также причастна и Москва?» — говорится в заявлении депутатов, которые считают, что ЕС должен отреагировать введением новых антироссийских санкций.

По их мнению, власти Германии и Евросоюз не обращают должного внимания на сложившуюся в Сирии ситуацию.

В октябре американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к правительству канцлера Ангелы Меркель, информировала, что ФРГ может выступить с инициативой введения новых санкций против России в качестве ответа на действия в Сирии.

Позже эту информацию подтвердил однопартиец канцлера Реттген, который заявил, что Россия «безусловно виновата» в «серьезных военных преступлениях».

Он также подверг критике ЕС за то, что страны союза боятся вводить новые ограничения по отношению к РФ и отказываются «называть вещи своими именами».

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Немецкие парламентарии потребовали от ЕС новых санкций для России

Однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель Норберт Реттген и депутат Франциска Брантнер настаивают на данном шаге из-за действий Москвы в Сирии

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