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Морская авиация ВМФ РФ получила истребители Су-30СМ из Иркутска

Один из истребителей получил имя «Иркутск»

Иркутский авиационный завод передал Морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) очередную партию новых многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По решению командования морской авиации ВМФ РФ, один из истребителей решили назвать в честь города, где производят истребитель, отметили в военном ведомстве.

«Летчики нашей части первыми в морской авиации ВМФ освоили истребитель Су-30СМ и высоко оценили возможности этих самолетов. Поэтому справедливо, что одна из боевых машин именно нашего полка будет носить имя города Иркутска — родины Су-30СМ», — сообщил командир полка Андрей Киселев.

Торжественная церемония передачи очередной партии самолетов состоялась на аэродроме Иркутского авиационного завода, сообщает ИА IrkutskMedia.

Многоцелевые истребители Су-30СМ — одни из самых современных боевых самолетов ВС РФ. С 2012 года самолеты поставляются ВКС РФ, с 2014 — морской авиации ВМФ РФ. Всего за это время было изготовлено 10 самолетов.

Данные истребители предназначены для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Морская авиация ВМФ РФ получила истребители Су-30СМ из Иркутска

Один из истребителей получил имя «Иркутск»

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